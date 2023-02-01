ENERJİNİZİ KENDİ GÜCÜNÜZDEN ALIRSINIZ

Çocukluğundan bu güne dek medyumluk yetenekleri olan Simay Ohara
”ERKE” isimli kitabının ilhamını enerjinin gücünden almıştır.
”ERKE” isim anlamı olarak pozitif bilimlerde enerjinin gücünden ve
fiziksel olarak enerjiyi dönüştürme yöntemlerinden söz etmektedir.
Enerji terapisti olan ve enerjinin dönüşüm yöntemlerinden söz eden
Simay Ohara bu kitabın enerji boyutunda tüm uygulama ve
yöntemlerinden bilimsel kanıtlarla ve açıklamalarıyla yola çıkarak
bilinç açıyor.
Kendi hayatınıza uygulayıp kişisel olarak kendi enerjinizle bütün
halinde aynı zamanda bilimsel olarak açıkladığı bu kitap hakkında kısa
bir kesit:
”Şimdi içerisinde bulunduğumuz gerçek mevcudiyetimizin sonsuz
varlığını keşfetmek için sizi kısa bir yolculuğa davet ediyorum;
Evrende bir şeyin doğruluğuna kanaat getirdiyseniz o doğrunun peşinden
gitmek için artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarından
vazgeçmeniz (E=mc2) ve bunu eyleme dökmek için ise kendi sonsuz
varlığınızın potansiyel çekim gücünün farkında olmanız gerekmektedir.
(f=ma)
Sevgili güzel siz Gerçeğin kanatları yoktur fakat sizi daima özgürleştirir. ”