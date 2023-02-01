ENERJİNİZİ KENDİ GÜCÜNÜZDEN ALIRSINIZ

Çocukluğundan bu güne dek medyumluk yetenekleri olan Simay Ohara

”ERKE” isimli kitabının ilhamını enerjinin gücünden almıştır.

”ERKE” isim anlamı olarak pozitif bilimlerde enerjinin gücünden ve

fiziksel olarak enerjiyi dönüştürme yöntemlerinden söz etmektedir.

Enerji terapisti olan ve enerjinin dönüşüm yöntemlerinden söz eden

Simay Ohara bu kitabın enerji boyutunda tüm uygulama ve

yöntemlerinden bilimsel kanıtlarla ve açıklamalarıyla yola çıkarak

bilinç açıyor.

Kendi hayatınıza uygulayıp kişisel olarak kendi enerjinizle bütün

halinde aynı zamanda bilimsel olarak açıkladığı bu kitap hakkında kısa

bir kesit:

”Şimdi içerisinde bulunduğumuz gerçek mevcudiyetimizin sonsuz

varlığını keşfetmek için sizi kısa bir yolculuğa davet ediyorum;

Evrende bir şeyin doğruluğuna kanaat getirdiyseniz o doğrunun peşinden

gitmek için artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarından

vazgeçmeniz (E=mc2) ve bunu eyleme dökmek için ise kendi sonsuz

varlığınızın potansiyel çekim gücünün farkında olmanız gerekmektedir.

(f=ma)

Sevgili güzel siz Gerçeğin kanatları yoktur fakat sizi daima özgürleştirir. ”