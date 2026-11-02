En Hamarat Benim Ekranlara Veda mı Ediyor? Kadir Ezildi’nin Yerine Bakın Kim Geliyor!

NOW TV ekranlarında altı sezondur izleyiciyle buluşan ve Kadir Ezildi’nin sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Hamarat Benim programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süredir yayın akışında yer almayan yarışmanın geleceği merak konusu olurken, programın yerine yeni bir formatın geleceği öne sürüldü.

En Hamarat Benim neden yayınlanmıyor?

Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği En Hamarat Benim’in günlerdir ekrana gelmemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Altı sezondur yayın hayatını sürdüren programın yayın akışından çıkarıldığı iddia edilirken, bu gelişmenin ardından yarışmanın sona erip ermediği sorusu gündeme geldi.

Son dönemde programın reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre kanal, gündüz kuşağında farklı bir yarışma formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

En Hamarat Benim’in yerine Gelinler Sofrada geliyor

En Hamarat Benim’in yerine NOW TV ekranlarında Gelinler Sofrada adlı yeni bir yarışma programının yayınlanacağı belirtildi. Yeni formatta her hafta beş yarışmacının büyük ödülü kazanabilmek için mücadele edeceği ifade edildi.

Yarışmacıların rekabet edeceği programın, kanalın gündüz kuşağındaki yeni yapımı olması bekleniyor.

Kadir Ezildi’nin yerine Pelin Öztekin iddiası

Yeni yarışmanın sunucusu konusunda da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddialara göre En Hamarat Benim ile özdeşleşen Kadir Ezildi’nin yerine oyuncu Pelin Öztekin sunuculuk koltuğuna oturacak.

Pelin Öztekin’in sunacağı öne sürülen Gelinler Sofrada’nın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Programın yayın tarihi ve En Hamarat Benim’in geleceğine ilişkin resmi açıklama ise henüz paylaşılmadı.