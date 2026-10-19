En Düşük Emekli Maaşı İçin 5 Zam Senaryosu! Rakamlar Belli Oldu

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57’ye ulaşırken, en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalar da gündeme geldi. Ancak kesin zam oranı, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Üç Aylık Enflasyon Farkı Yüzde 5,57 Oldu

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon oranları sonucunda, temmuz-eylül dönemindeki birikimli artış yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için şu ana kadar oluşan artışı gösteriyor. Ancak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadığı için nihai zam oranı kesinleşmiş değil.

En Düşük Emekli Maaşı İçin 5 Farklı Zam Senaryosu

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı zam oranlarında maaşın ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Yüzde 5,57 zam: 24 bin 864 TL

24 bin 864 TL Yüzde 8 zam: 25 bin 436 TL

25 bin 436 TL Yüzde 10 zam: 25 bin 907 TL

25 bin 907 TL Yüzde 10,07 zam: 25 bin 925 TL

25 bin 925 TL Yüzde 11 zam: 26 bin 143 TL

Bu tutarlar, mevcut maaş üzerinden yapılan matematiksel hesaplamalardır. Zam oranlarının kesinleştiği veya bu maaşların ödeneceği anlamına gelmiyor.

Ocak Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme hükümleri ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini de beklentiler açısından önem taşıyor. Ancak yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını tek başına kesinleştirmiyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Yasal Düzenleme Gerekebilir

En düşük emekli aylığındaki artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu nedenle enflasyon hesabıyla ortaya çıkan tutar ile emeklilerin fiilen alacağı en düşük aylık birbirinden farklı olabilir.

Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı, kalan üç aylık enflasyon verilerinin açıklanması ve en düşük emekli aylığına ilişkin alınacak kararların ardından netleşecek.