En Düşük Emekli Aylığı İçin 15.000 TL Zam İddiası!

2025 Ocak ayında emeklilere yapılması planlanan artışlar tartışma yaratıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarının alım gücü kaybını telafi edebilmesi için 15 bin TL seyyanen artış yapılması gerektiğini ifade etti. Erdursun, bunun yanı sıra enflasyon farkının da aylıklara eklenmesi gerektiğini vurguladı.

“Alım Gücü Korunmalı”

Erdursun, Dünya Gazetesi‘ndeki köşe yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“2025 Ocak ayında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 15 bin TL seyyanen artış yapılmalı ve bunun üzerine enflasyon farkı eklenmelidir. Bu artışlar, emekli aylıklarında yaşanan alım gücü kaybını telafi edebilir.”

Uzman, enflasyon farkının yasal bir hak olduğunu belirterek, bunun emeklilere bir lütuf olarak sunulmaması gerektiğini söyledi. Erdursun ayrıca, emekli aylıklarının enflasyona karşı değerini koruyamadığını ve bu nedenle geçmişte ek refah payı uygulamaları yapıldığını hatırlattı.

Geçmiş Uygulamalar ve Mevcut Durum

2018 yılından itibaren en düşük emekli aylığı uygulamasının yürürlükte olduğunu belirten Erdursun, o dönem 1.000 TL olarak tamamlanan aylığın, 2020 yılında 1.500 TL’ye çıkarıldığını aktardı. Ancak bu düzenlemelere rağmen emekli maaşlarının gerçek değerini koruyamadığını ifade etti.

2025 Ocak Beklentileri

2025 Ocak ayında, memur emeklileri için yaklaşık yüzde 12 enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17 enflasyon farkı öngörülüyor. Ancak refah payı verilmesi konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Erdursun, “Seyyanen yapılacak artış, kök aylıklara uygulanmalı ve tamamlanan emekli aylığı uygulaması sona erdirilmelidir. Sadece enflasyon farkı ve küçük bir refah payı artışı emekli aylıklarının alım gücünü yerine koyamaz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/