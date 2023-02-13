Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: “Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin”

Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Çolak duyurusunda, “Futbolu bıraktım… Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.” ifadelerini kullandı.

13 yaşında iken 2004 senesinde futbol yaşantısına başladığı Atışalanıspor takımından Galatasaray altyapısına geçen Emre Çolak, alt yaş kategorilerinde kendini göstererek A Takım’a kadar yükseldi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ‘da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanyol ekibi Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan’da Al Wahda’da forma giyen tecrübeli solak, dönüş yaptığı Süper Lig’de Karagümrük, Hatay, Başakşehir’de oynadı.

Çolak, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe’de forma giyiyordu.