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Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanını Pilotlar Neden Uçağa Almadı?

Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanını Pilotlar Neden Uçağa Almadı?
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26 Eylül 2022 - 15:20
İki üst düzey ismin havalimanına helikopterle geldiği daha sonra kurallara aykırı olarak uçağa binmelerine pilotların engel olduğunu aktarıldı…

Elazığ Havaalanı’nda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in uçağa binme konusunda yaşadıkları gündeme geldi.

İki üst düzey ismin havalimanına helikopterle geldiği daha sonra kurallara aykırı olarak uçağa binmelerine pilotların engel olduğunu aktarıldı.

Konuyu aktaran CHP Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Mehmet Aktaş’ın da Arif Çetin’in de pilotların itirazlarına karşı çıkmayarak uçağın kapısından geri döndüklerini aktardı.

Twitter’dan yaşananları anlatan CHP’li Gürsel Erol, “Bugün Elazığ Havaalanı’nda son zamanlarda alışık olmadığımız bir olay yaşadık. Uçağa gecikmeli olarak gelen Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı havaalanına helikopterle gelip direkt uçağa geçtikleri için pilotlar, bu durumun kurallara aykırı olduğu uyarısını yaptılar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra da “Em. Gen. Müd. ve Jandarma Gen. Kom. da kurallara uyarak uçağın kapısından geri döndüler. Kuralları uygulayan pilotlara ve buna uyan Em. Gen. Müd. ile Jan. Gen. Komutanına teşekkür ederim. Kanunlar ve kurallar herkes için olmalı, istisnasız tüm yurttaşlar da kurallara uymalı” dedi.

Odatv’ye bilgi veren kaynaklar uçaklarda özellikle tarifeli seferlerde uygulanan güvenlik protokollerinin çok katı olduğunu belirterek, pilotların bu konuda bütün sorumluluğu üstlendiği için çok hassas davrandıklarını aktardı.

Ayrıca söz konusu protokollerin terör saldırıları ve uçak kaçırmalarına karşı hazırlandığı belirtilirken yolculara herhangi bir ayrıcalık tanınmadığını aktardı.

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