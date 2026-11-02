Emir Sarıgül ile Mustafa Sarıgül Arasında Miras Krizi! 50 Milyon Dolarlık Senet İddiası

Kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ek ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül ile aile mirasının paylaşımı konusunda anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşma kapsamında beş taşınmazın kendisine devredilmesinin kararlaştırıldığını öne sürdü. Taşınmazların devredilmemesi ihtimaline karşı 50 milyon dolarlık teminat senedi düzenlendiğini iddia eden Sarıgül, ifadesinde siyasi gündemi hareketlendirecek bir başka iddiaya da yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine devam ediyor. Soruşturma kapsamında 21 Ekim’de tutuklanan Emir Sarıgül’ün 30 Ekim’de savcılığa verdiği ek ifadenin detayları kamuoyuna yansıdı.

Emir Sarıgül’den aile mirasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar

Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde aile mirasının geçmişine ilişkin bilgiler verdi. 1980 yılında öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu’ndan annesine kalan mal varlığının, annesinin 1984 yılında hayatını kaybetmesinin ardından miras yoluyla kendisine ve babası Mustafa Sarıgül’e geçtiğini anlattı.

Sarıgül, söz konusu mirasın dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babasına kaldığını ileri sürdü. 1999 yılında 18 yaşına girmesinin ardından mirasının kendisine devredilmesini istediğini ancak bu talebinin yıllarca karşılanmadığını iddia etti.

Son dönemde ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Emir Sarıgül, miras konusunun yaklaşık iki yıl önce yeniden gündeme geldiğini ve babasıyla Ankara’da bir miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını öne sürdü.

Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara’daki 5 taşınmaz iddiası

Emir Sarıgül’ün ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, babasıyla imzaladığını öne sürdüğü miras sözleşmesi oldu.

Sarıgül, anlaşmaya göre Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara’da bulunan toplam beş taşınmazın kendisine devredilmesinin taahhüt edildiğini iddia etti. Taşınmazların devrinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı ise 50 milyon dolar tutarında teminat senedi düzenlendiğini ileri sürdü.

Söz konusu belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu belirten Sarıgül’ün bu açıklamaları, baba-oğul arasındaki miras paylaşımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Özel’e 350 bin dolar verildiği iddiası

Emir Sarıgül’ün ek ifadesinde yalnızca aile mirasına ilişkin iddialar değil, YENİ Parti’nin kuruluş sürecine yönelik açıklamalar da yer aldı.

Sarıgül, parti binasının tefrişatı için yapılan harcamalarla ilgili olarak babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e toplam 350 bin dolar verdiğini iddia etti. Bu açıklama, siyasi gündemde de tartışma yarattı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’den sert yalanlama

Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği öne sürülen ek ifadesinde yer alan 350 bin dolar iddiasına YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’den yanıt geldi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e para verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Emre, iddiaları Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bir itibar suikastı olarak nitelendirdi.

Parti otobüsünün satın alınmasına ilişkin daha önce basına yansıyan iddialara da değinen Emre, otobüsün vatandaşların bağışlarıyla alındığını ve tüm faturaların parti bünyesinde bulunduğunu belirtti.

Emre, açıklamasında iddiaların arkasında bulunan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını da ifade etti.

Gözler iddialara ve soruşturmanın seyrine çevrildi

Emir Sarıgül’ün ek ifadesinde yer alan 50 milyon dolarlık senet, beş taşınmazın devri ve 350 bin dolarlık ödeme iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin para iddiasını sert sözlerle yalanlamasıyla tartışma siyasi boyut da kazandı.

Öte yandan söz konusu açıklamalar, Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde dile getirdiği iddialar olarak aktarılırken, tarafların açıklamaları ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak gelişmeler merakla bekleniyor.