Emir Sarıgül etkin pişmanlıktan yararlandı! Ev hapsiyle tahliye edildi

İstanbul’da Sarıgül ailesine yönelik yürütülen “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi.

Mahkeme, Emir Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

EK İFADESİNDE 350 BİN DOLAR İDDİASI

Emir Sarıgül’ün soruşturma kapsamında verdiği ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül’ün Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında Özgür Özel’e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar verdiğini öne sürdüğü iddia edildi.

Sarıgül, söz konusu paranın bir bölümünün hediye paketi içerisinde teslim edildiğini de ileri sürdü. Özgür Özel ve Yeni Parti cephesinden ise bu iddialar reddedildi.

TAHLİYE VE KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Cezaevinde bulunduğu süreçte iki çocuğunun bakıma muhtaç olduğunu belirten Emir Sarıgül, tahliyesini talep etmişti. Eşinin yurt dışında, iki kızının ise anneannelerinin yanında olduğunu ifade eden Sarıgül, ev hapsi seçeneğinin değerlendirilmesini istemişti.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu da öne süren Sarıgül, tahliye edilmesi durumunda başına gelebilecek olumsuzluklara karşı devlet koruması talep etmişti.

Sarıgül, yaşanan olaylarla ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.

Son gelişmeyle birlikte Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kapsamında cezaevinden tahliye edilmiş oldu.