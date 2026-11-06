Emir Can İğrek sahnede gözyaşlarına boğuldu! Annesi için şarkı söyledi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, önceki akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Yağmurlu havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce kişi, şarkıcının performansına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Ancak konserin ilerleyen dakikalarında yaptığı açıklamayla sevenlerini duygulandıran İğrek, bu kez sahnede hüznüyle gündeme geldi.

“İLK KEZ BİR SAHNEMDE YANIMDA DEĞİL”

Konserlerinde en büyük destekçilerinden biri olan annesi Aysel İğrek’in bu kez yanında bulunmadığını anlatan başarılı şarkıcı, annesinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Annesinin yokluğunun kendisini derinden etkilediğini belirten İğrek, “İlk kez bir sahnemde yanımda değil” sözleriyle duygularını dile getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesi Aysel İğrek’in yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıklayan sanatçının sözleri, konser alanında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Emir Can İğrek, annesine anlamlı bir sürpriz de yaptı. Türk müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Unuttun mu Beni”yi hastanede tedavi gören annesi Aysel İğrek’e armağan etti.

Sanatçının annesinin sağlık durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı