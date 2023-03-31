Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Emekliye maaş artışı yasalaştı.

Emekliye maaş artışı yasalaştı.
1 views
31 Mart 2023 - 11:00

TBMM’de kabul edilen teklifle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi. Kabul edilen kanuna göre; muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibi aylıklarının, sosyal güvence olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücrete yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda halihazırda 2 bin 961 TL olan şeref aylığının 8 bin 847 TL’ye çıkarılması amaçlanıyor. Kanun ile yüksek yargı ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı ve üyeleri ile eşitlenmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılmış olan fazla veya yetersiz işsizlik ödeneği tutarının da silinmesi düzenleniyor.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi 2 bin TL’ye çıkarılıyor. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak düzenleniyor. Merkezi yönetim ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçici işçi statüsünde çalışanların sürekli işçi kadrosuna alınmasının da önü açılıyor.

ARAMA- KURTARMA EKİPLERİNE ‘ÜSTÜN MADALYA’

Kanunla, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Türk ve yurt dışından gelenlere, ‘üstün madalya’ verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda; deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarının ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına ‘Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’ yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ile ‘Üstün Fedakarlık Nişanı’ verilmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 TL OLDU

Güvenlik korucularının emekli aylıklarında da düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; emekli güvenlik korucuları ile hak sahiplerinin emekli aylıkları da 7 bin 500 TL’ye yükseltiliyor.

Genel Kurul’da, EYT’lilerin işlemleriyle ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline 3 ay süreyle verilecek fazla mesai ücretlerini artıran düzenleme da AK Parti’nin önergesiyle teklif metnine eklendi.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI

Teklifle, geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı. Boşalan kadrolara ise kıdem sırasına göre önce mevsimlik işçiler atanacak.

Öte yandan, düzenlemenin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.

BAKAN BİLGİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100. yıl yarışı başladı100. yıl yarışı başladı
Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştüBakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü
Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!
GEL BAKALIM KEMAL!GEL BAKALIM KEMAL!
Sefo’nun babasından olay yorum! Melisa Döngel’e aileden veto: Bunu mu buldun?Sefo’nun babasından olay yorum! Melisa Döngel’e aileden veto: Bunu mu buldun?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekliye maaş artışı yasalaştı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte 5 günlük hava durumu haritası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
100. yıl yarışı başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı bir kulüp daha satın alıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu, emekli olunca yerini kızına bırakacak: Yüzünde annesinin güzelliğinden izler var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beni sürekli aldatıyor diye ağlamıştı: Artık komşu olarak yaşayacaklar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrendiği gerçekle bir kez daha yıkıldı: Gece yarısı sürpriz misafir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD tarihinde bir ilk! Büyük jüri Trump kararını verdi, polis alarma geçti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis’in en renkli talipleri… Oyuncu da var şarkıcı ve futbolcu da
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !