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Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Şubat 2024 - 16:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için “Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz” dedi.

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