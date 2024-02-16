Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için “Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerin bayram ikramiye tutarları ile ilgili açıklama geldi.
“Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz” diyen Erdoğan, tutarın 3 bin lira olacağını açıkladı.
Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için “Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz” dedi.