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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?

Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 17:19
Emekli maaşına ek zammın netleşmesinin ardından kök maaş hesabına göre hangi emeklinin ne kadar alacağı tablo şeklinde ortaya çıktı.
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk kabine toplantısında emeklilere yapılacak zammı açıkladı. Erdoğan emeklilere yüzde 5 ek zam yaptı.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 2

Ancak yüksek enflasyon nedeniyle su gibi eriyen maaşa emekliler ise tepki gösterdi. Emekliler yüzde 5’lik zammın az olduğunu dile getirerek isyan etti.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 3

En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. İşte değişen kök maaşı hesabına göre zamlı maaş oranı:

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 4

Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6673 TL’ye yükseldi Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7044 TL’ye

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 5

Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7415 TL’ye yükseldi Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8898 TL’ye

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 6

Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10381 TL’ye yükseldi Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11864 TL’ye

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 7

Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13347 TL’ye yükseldi Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14830 TL’ye

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 8

Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16313 TL’ye yükseldi Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17798 TL’ye yükseldi.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 9

Dolayısıyla 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 10

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise 21.390’a yükselecek.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 11

17 bin 500 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 12

Öte yandan kök maaşı e-devlet’ten öğrenilebiliyor. E-devlet arama çubuğuna 4A Emekli Aylığı yazmanız yeterli. Daha sonra ise detay kısmından öğrenebilirsiniz.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 13

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 14
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 15
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 16
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 17
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 18
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 19
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 20
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 21
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 22
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 23
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 24
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 25
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 26
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 27
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 28
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 29
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Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 30
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