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Emeklilerin merakla beklediği rakam ortaya çıktı! Erdoğan talimat, bakan tarih verdi

Emeklilerin merakla beklediği rakam ortaya çıktı! Erdoğan talimat, bakan tarih verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2023 - 11:47

Esnaf ziyareti sırasında geçim sıkıntılarını anlatan emeklilere Bakan Işıkhan’ın verdiği yanıt, emekliler için seyyanen zam düzenlemesini gündeme getirdi. Memurlara seyyanen zam yapılmasının ardından emekliler de aynı talepte bulunmuş ancak milyonların beklentisi karşılık bulmamıştı. Işıkhan’ın tarih vermesiyle kulislerde emeklilere de seyyanen zam yapılması konuşulmaya başladı.

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