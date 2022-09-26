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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri…

Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri…
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26 Eylül 2022 - 14:10

Emekli promosyon kampanyalarına halen başvurmamış olanlar bu habere dikkat! Eylül ayında müşterileri kendi bünyesine çekmeye çalışan bankalar bu ay içerisinde başvuran vatandaşlara yapacakları ödemeleri duyurdu. Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor, ödemeler ne zaman yatacak sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon 2022 ödemeleri listesi ve detaylar…

Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 1

Emekli promosyon başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankaları araştırıyor. Bu kapsamda bazı bankalar Eylül döneminde ücretlerde düşüşe giderken bazıları ise bu ödemeleri arttırarak müşterileri kendi bünyesine çekmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte emekli promosyon 2022 ödemeleri ve detaylar…

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 2

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL’YE DAYANDI

Bankaların emekli maaş promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar, gündemde en çok araştırılan ve konuşulan konular arasında yer alıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 3

Bazı bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL’ye ulaştı.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 4

EMEKLİ PROMOSYON EYLÜL KAMPANYALARI DUYURULDU!

Birçok banka, emekli promosyon kampanyalarının 31 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 5

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelleyerek 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 6

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabiliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 7

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 8

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’lu olmak gerekiyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 9

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 30 Eylül’e kadar emekli maaşını Türkiye Finans’a getiren müşterilere 7.500 TL’ye varan tutarda promosyon veriyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 10

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar

1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 11

Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 12

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 13

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL’nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 14

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.

 

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 15

Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 16

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 17

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 18

Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 19

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL’den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL’den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 20

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL veriyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 21

QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank’a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerlidir.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 22

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 23

Ortak ATM’lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 24

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL’ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 25

1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 26

7.500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 27

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon veriliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 6.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus fırsatı bulunuyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 28

Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022 olarak bildirildi.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 29

ING

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 7.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 30

Böylece emekliler toplamda 8 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 31

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL’nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 32

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 33

Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

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Emekliler dikkat, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor! İşte bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri… - Sayfa 34

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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