Emekli maaşlarına ek zam gündemde: 2027 düzenlemesinde yeni detaylar

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış öncesinde, enflasyon farkına ek olarak refah payı veya seyyanen zam verilmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Henüz tamamlanmayan çalışmalarda emeklilerin yaşı, gelir durumu, prim gün sayısı ve çalışma koşulları gibi kriterlerin dikkate alınması planlanıyor.

Emeklilere enflasyonun üzerinde artış hedefi

2027 yılı bütçesi kapsamında emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları, emeklilere yönelik ek iyileştirme seçeneklerinin değerlendirildiğini ortaya koydu.

Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinde emeklilerin önceliklendirildiğini belirterek, enflasyon kaynaklı artışların üzerinde bir iyileştirme sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Yılmaz, çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve farklı seçeneklerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Yeni bir artışın hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini de vurguladı.

Refah payı ve seyyanen zam seçenekleri masada

Emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda refah payı eklenmesi ve seyyanen zam verilmesi seçenekleri gündemde bulunuyor. Ayrıca en düşük emekli aylığının yeniden düzenlenmesi de değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Ancak bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağı, zam oranlarının ne olacağı ve düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağı henüz kesinleşmedi.

60 veya 65 yaş sınırı değerlendiriliyor

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilave desteklerde 60 veya 65 yaş sınırının uygulanması da seçenekler arasında bulunuyor. Bu kapsamda belirli bir yaşın üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda destek sağlanması değerlendiriliyor.

Söz konusu yaş kriteri henüz kesinleşmiş değil. Nihai kararın, yürütülen teknik çalışmaların ardından verilmesi bekleniyor.

Emekli maaşlarında hangi kriterler dikkate alınacak?

Hazırlıkları süren düzenlemede yalnızca yaş faktörünün değil, emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarının da değerlendirilmesi planlanıyor.

Öne çıkan kriterler şöyle:

Emeklinin yaşı

Mevcut emekli aylığı ve gelir düzeyi

Prim gün sayısı

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip etmediği

Ev sahibi olup olmadığı

Bölgesel yaşam koşulları ve ekonomik ihtiyaçlar

Bu kriterler doğrultusunda, yalnızca emekli maaşıyla geçinenlerle çalışmayı sürdüren emeklilerin durumlarının ayrı ayrı incelenmesi gündemde.

İhtiyaç durumuna göre farklı destek modeli

Çalışma kapsamında ekonomik açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç duyan emeklilere yönelik farklı ödeme modelleri üzerinde duruluyor. Bölgesel ihtiyaç analizlerinden ve tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında elde edilen verilerden yararlanılması da değerlendiriliyor.

Amaç, emeklilerin yaşam koşullarını dikkate alan ve hakkaniyet ilkesini gözeten bir destek modelinin oluşturulması.

Düzenleme ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulması için 2027 bütçesi kapsamında çalışıldığını ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

Cevdet Yılmaz da teknik çalışmaların olgunlaştırılmasının ardından konunun Meclis gündemine taşınabileceğini belirtti.

Emekli maaşlarına yapılacak ek zamla ilgili henüz kesinleşmiş bir oran, ödeme tutarı veya yaş sınırı bulunmuyor. Düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şekli, çalışmaların tamamlanması ve gerekli yasal sürecin sonuçlanmasıyla netleşecek.