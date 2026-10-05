Emekli Amiral Türker Ertürk için kritik karar! 49 gün sonra özgürlüğüne kavuştu

Emekli Tuğamiral ve eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk hakkında yürütülen dava kapsamında karar çıktı. 17 Ağustos 2026’dan bu yana tutuklu bulunan Ertürk, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından tahliye edildi.

Mahkeme, Ertürk hakkında 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına hükmederken, tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliye kararı verdi. Böylece 49 gündür cezaevinde bulunan emekli amiral, duruşmanın ardından özgürlüğüne kavuştu.

49 günlük tutukluluğun ardından karar çıktı

Türker Ertürk, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmaların yıllar sonra sosyal medya platformlarında yeniden gündeme gelmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ertürk, 17 Ağustos 2026’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ertürk hakkında “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlaması yöneltildi.

Savcılık, söz konusu suç kapsamında Ertürk için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkemeden hapis cezası ve tahliye kararı

Davanın Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Ertürk hakkında karar verildi.

Mahkeme, emekli amiral hakkında 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Bununla birlikte Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına gerek olmadığına karar veren mahkeme, tahliye kararı verdi.

Ertürk böylece yaklaşık 49 gün süren tutukluluğun ardından cezaevinden çıkacak.

Soruşturma hangi sözler nedeniyle başlatılmıştı?

Ertürk hakkında başlatılan soruşturmanın temelinde, daha önce farklı tarihlerde yaptığı televizyon programlarındaki açıklamaların sosyal medya üzerinden yeniden paylaşılması bulunuyordu.

Soruşturma sürecinin ilk aşamasında Ertürk’e “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltilmişti.

Ancak soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Ertürk hakkında yalnızca “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlaması üzerinden dava açıldı.

“Konuşmalar yıllar önce yapılmıştı” demişti

Türker Ertürk, hakimlikte verdiği savunmasında soruşturmaya konu edilen konuşmaların yeni olmadığını vurgulamıştı.

Ertürk, konuşmalardan birinin yaklaşık 11 yıl önce, diğerinin ise yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını belirtmişti. Aradan geçen süre boyunca sözlerinin herhangi bir toplumsal olay ya da sokağa çıkma eylemine neden olmadığını savunmuştu.

Emekli amiral ayrıca sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin bir bölümünün konuşmaların bütününden kesilerek paylaşıldığını öne sürmüştü.

“Acılı ama acısız” ifadesi soruşturmanın konusu oldu

Soruşturmaya konu edilen görüntülerden birinde Ertürk’ün Türkiye’deki siyasi iktidarın değişmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve konuşması sırasında “acılı ama acısız” şeklinde bir ifade kullandığı aktarılmıştı.

Bu sözler, sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin ardından tartışma konusu olmuş ve başlatılan adli sürecin temel unsurlarından biri haline gelmişti.

Ertürk ise savunmasında sözlerinin bağlamından koparıldığını ve yıllar önce yapılmış konuşmaların bugün yeniden gündeme getirilerek soruşturmaya konu edilmesinin doğru olmadığını savunmuştu.

Ertürk tahliye edildi

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla dava kapsamında önemli bir aşama geride bırakıldı. Mahkeme, Ertürk hakkında hapis cezasına hükmederken aynı zamanda tahliyesine karar verdi.

49 gündür tutuklu bulunan emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün tahliye kararı, davanın bundan sonraki hukuki süreci açısından da dikkatle takip edilecek.

Ertürk hakkındaki kararın ardından davanın hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği ve verilen hapis cezasının infazına ilişkin süreç önümüzdeki dönemde netleşecek.