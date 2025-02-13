ELON MUSK’IN OĞLUNDAN TRUMP’A SERT TEPKİ

Elon Musk’ın oğlu X Æ A-Xii, Beyaz Saray’daki basın toplantısında eski Başkan Donald Trump’a sert bir çıkışta bulundu. 4 yaşındaki X, Trump’a dönerek, “Sen başkan değilsin, gitmen lazım” dedi. Bu sıra dışı an, hem toplantıya katılanların hem de sosyal medyanın ilgisini çekti.

Küçük X’in Trump’a Verdiği Tepki

Elon Musk ile birlikte Beyaz Saray’da gerçekleşen basın toplantısına katılan X Æ A-Xii, Donald Trump’ın konuşmasına müdahale ederek, “Sen başkan değilsin, gitmen lazım” şeklinde bir ifade kullandı. Bu çıkışı izleyen herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, küçük X’in davranışları toplantıya damgasını vurdu.

Toplantıda, Trump’ın açıklamaları sırasında küçük X, babasının yanındayken zaman zaman bağırarak ve “Çeneni kapatmanı istiyorum” diyerek dikkat çekti. Ayrıca, burnunu karıştırıp parmaklarını başkanlık masasına sürdüğü anlar da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Küçük X’in Trump’a söylediği “Çeneni kapatmanı istiyorum” ve yaptığı davranışlar sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, olayın video görüntülerini paylaşarak durumu eğlenceli bir şekilde yorumladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, küçük X’in Trump’a söylediği sözleri ve davranışlarını eleştirirken, diğerleri durumu oldukça ilginç ve gülünç buldu.

Trump’tan Tepki, Musk’tan Açıklama

Donald Trump, küçük X’in sözlerine karşılık vererek, “Yüksek IQ’lu bir birey” yorumunda bulundu. Trump’ın bu açıklaması, durumu hafifletmeye yönelik bir adım olarak görüldü.

Elon Musk ise oğlunun bu davranışını açıklarken, “Çocuğumun bu durumu sevmesini düşündüm, ama o kulaklarını parmaklarıyla karıştırmayı tercih etti,” dedi. Musk, oğlunun davranışlarını kontrol etmekte zorlandığını belirterek, durumu olgun bir şekilde ele aldı.

Sonuç: Trump ve Musk’ın Çocuklarıyla Yaşadıkları İlginç Anlar

Bu olay, sadece Beyaz Saray’daki basın toplantısı için değil, aynı zamanda sosyal medyada geniş yankı uyandıran sıra dışı bir anı olarak kaydedildi. Elon Musk ve Donald Trump gibi güçlü figürlerin çocuklarının da bazen böyle doğal ve spontane tepkiler sergileyebileceği görülmüş oldu.

Gelişen bu durum, pek çok kişi tarafından gülünç ve ilginç bir şekilde yorumlanırken, Musk ve Trump’ın yeni bir dönemin figürleri olarak bu tür olaylarla sürekli gündemde kalmaya devam edeceği düşünülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com