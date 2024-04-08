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Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:21
Türkiye’de dün (6Nisan 2024) günlük bazda 803 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim miktarı 810 bin 397 megavatsaat olarak hesaplandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verileri kapsamında, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 570 megavatsaatle saat 21.00’de, en düşük tüketim ise 27 bin 575 megavatsaatle 07.00’de görüldü.

Günlük bazda dün 803 bin 998 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Tüketim ise 810 bin 397 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde, birinci sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12 payla akarsu santralleri takip etti.

Diğer yandan, Türkiye, dün 2 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 173 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleşti.

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