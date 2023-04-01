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Elazığ’da öğretmen, ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Elazığ’da öğretmen, ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı
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01 Nisan 2023 - 13:07

Elazığ’da dün polis ekipleri doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine gittikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Türkiye’nin gündemine düşen kan donduran olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği kaydedildi. Öğretmenin kumar borcu olduğu, babasının para vermemesi üzerine cinnet getirdiği belirtildi.

Elazığ’dan dün gelen bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu haberi, herkesi dehşete düşürdü. Korkunç olayın arkasından ise bir aile vahşeti çıktı. Merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta dün meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin F.’nin olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

AİLESİNE ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ
Öğretmen Hüseyin F., eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Öte yandan Hüseyin F.’nin ailesini silahla vurduktan sonra evdeki doğal gaz vanasını açıp silahla intihar ettiği öğrenildi.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI İHBARI YAPILDI
Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

KUMAR BORCU İDDİASI
Öte yandan, öğretmen Hüseyin F.’nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.’nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.

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