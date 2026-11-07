Ela Rümeysa Cebeci’den Mehmet Akif Ersoy Hakkında Sert Açıklama!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada beraat etmesinin ardından sessizliğini bozdu. Mehmet Akif Ersoy ile arasında yakınlık bulunduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Cebeci, yalnızca aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Ünlü spiker, kendisini hedef alan yayınlara karşı hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Beraat kararının ardından açıklama yaptı

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlamasına ilişkin davada beraat etti. Mahkemenin kararının ardından Cebeci, hakkında çıkan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarını reddetti

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile arasında özel bir yakınlık bulunduğu yönündeki iddialara karşı çıkan Cebeci, Ersoy ile yalnızca aynı iş yerinde çalıştıklarını söyledi.

İş dışında herhangi bir görüşme veya diyaloglarının olmadığını belirten Cebeci, kendisi hakkında ortaya atılan yakınlık ve ortak ortam iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

“Açık bir itibar suikastı”

Sosyal medya paylaşımında sert ifadeler kullanan Cebeci, hakkındaki haberlerin itibarını hedef aldığını savundu.

Cebeci açıklamasında, savcılık soruşturması kapsamında incelenen teknik veriler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin iddiaları doğrulamadığını ileri sürdü. Ayrıca adı geçen gece kulüplerine gitmediğini ve telefonlarında iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığını belirtti.

Hukuki mücadele başlatacağını duyurdu

Fotoğraflarının yan yana getirilerek gerçeğe aykırı algı oluşturulduğunu savunan Cebeci, kişilik haklarını ihlal eden yayıncılar hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Ela Rümeysa Cebeci soruşturmasında neler yaşandı?

Cebeci’nin adı, Aralık 2025’te Mehmet Akif Ersoy’un da gündeme geldiği soruşturma kapsamında kamuoyunda konuşulmaya başlanmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan spiker, daha sonra yeniden ifadeye çağrılmış ve 17 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

Yaklaşık dört ay tutuklu kalan Cebeci, 24 Nisan 2026’da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Son olarak 4 Kasım’da Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmişti.