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Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı!

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:28
Optimar Araştırma’dan dikkat çeken İstanbul anketi geldi. 5 bin kişiyle yapılan ankette İBB Başlkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Fahrettin Koca, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu ile karşılaştırıldı. Sonuçlar ise dikkat çekti. İşte adaylar arasındaki fark…

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 1

Yerel seçime aylar kala araştırma şirketleri Türkiye genelinde anketlerini sürdürüyor. İstanbul’a dair son anket sonuçları ise Optimar Araştırma’dan geldi.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 2

Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma Şirketi geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle anket çalışması gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 3

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili isimlerin karşılaştırıldığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 4

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığı ankete göre, AK Partili aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 5

Ekrem İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılaştırmasında sonuçlar şöyle çıktı:

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 6

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46.3

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 7

Fahrettin Koca: Yüzde 34.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 8

İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 18.8 oldu.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 9

Ekrem İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarıştığında ise sonuçlar şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 10

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.8

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 11

Murat Kurum: Yüzde 30.2

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 12

İkisini de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 20.9 oldu.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 13

Katılımcılara Ekrem İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarışırsa diye de soruldu:

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 14

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 51

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 15

Süleyman Soylu: Yüzde 28.5

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 16

İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.6.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 17

Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ihtimalinde ise sonuçlar şöyle çıktı:

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 18

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.3

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 19

Tevfik Göksu: Yüzde 26.5 oy

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 20

İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 23.1.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 21

Ekrem İmamoğlu ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karşılaştırıldığında çıkan sonuçlar da dikkat çekti:

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 22

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 23

Adil Karaismailoğlu: Yüzde 23.3

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 24

İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 26.8.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 25

Öte yandan araştırmada İstanbulluların yüzde 42.6’sı Ekrem İmamoğlu’nu başarılı bulurken, yüzde 34.4’ü başarısız görüyor. Yüzde 23’ü “orta” diyor.

Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı! İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar… - Sayfa 26

“İmamoğlu aday olsa oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise yüzde 45.5’i “Evet” derken, yüzde 41.8’i “Hayır” şeklinde yanıt veriyor. Yüzde 12.7’si kararsız.

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