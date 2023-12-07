Ekrem İmamoğlu AK Partili 5 isimle karşılaştırıldı!

Yerel seçime aylar kala araştırma şirketleri Türkiye genelinde anketlerini sürdürüyor. İstanbul’a dair son anket sonuçları ise Optimar Araştırma’dan geldi.
Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma Şirketi geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle anket çalışması gerçekleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili isimlerin karşılaştırıldığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığı ankete göre, AK Partili aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu.
Ekrem İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılaştırmasında sonuçlar şöyle çıktı:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46.3
Fahrettin Koca: Yüzde 34.
İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 18.8 oldu.
Ekrem İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarıştığında ise sonuçlar şöyle oldu:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.8
Murat Kurum: Yüzde 30.2
İkisini de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 20.9 oldu.
Katılımcılara Ekrem İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarışırsa diye de soruldu:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 51
Süleyman Soylu: Yüzde 28.5
İkisine de oy vermem diyenler yüzde 20.6.
Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ihtimalinde ise sonuçlar şöyle çıktı:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.3
Tevfik Göksu: Yüzde 26.5 oy
İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 23.1.
Ekrem İmamoğlu ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karşılaştırıldığında çıkan sonuçlar da dikkat çekti:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 49.9
Adil Karaismailoğlu: Yüzde 23.3
İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 26.8.
Öte yandan araştırmada İstanbulluların yüzde 42.6’sı Ekrem İmamoğlu’nu başarılı bulurken, yüzde 34.4’ü başarısız görüyor. Yüzde 23’ü “orta” diyor.
“İmamoğlu aday olsa oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise yüzde 45.5’i “Evet” derken, yüzde 41.8’i “Hayır” şeklinde yanıt veriyor. Yüzde 12.7’si kararsız.