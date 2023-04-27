Ekonomiye güvende Nisan ayında artı! TÜİK açıkladı…

TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı.
ENDEKS, YAKLAŞIK 1,5 YIL SONRA İLK KEZ 100’Ü GEÇTİ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.
Endeks, 2022 yılı ocak ayından sonra ilk kez eşik değer olan 100’ün üzerine çıktı.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
100’DEN BÜYÜK OLMASI İYİMSERLİĞİ GÖSTERİYOR
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.