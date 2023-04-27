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Ekonomiye güvende Nisan ayında artı! TÜİK açıkladı…

Ekonomiye güvende Nisan ayında artı! TÜİK açıkladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Nisan 2023 - 11:01
Ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.
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