Ekin Türkmen’den Şimdiki Erkeklere Olay Yorum: “Direkt Engelliyorum!”

Oyuncu Ekin Türkmen, aşk hayatı ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Erkeklerin artık eski eril özelliklerini kaybettiğini düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, ilişkilerde ilk adımı atmaktan yana olmadığını belirtti. Türkmen’in erkeklere yönelik sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

Ekin Türkmen’den İlişkilere Dair Çarpıcı Açıklamalar

42 yaşındaki oyuncu Ekin Türkmen, katıldığı programda aşk ve ilişkiler hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Bir insanı tanımak için uzun zamana ihtiyaç duymadığını belirten Türkmen, ilk görüşmede karşısındaki kişi hakkında önemli kararlar verebildiğini söyledi.

İnsanları tanıma konusunda tecrübelerine güvendiğini ifade eden ünlü oyuncu, birkaç saatlik sohbetin bile bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vermesi için yeterli olduğunu dile getirdi.

“Birkaç Saat Yetiyor, Direkt Engelliyorum”

Ekin Türkmen, karşısındaki insanın karakterini kısa sürede anlayabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir şeyin sonunu önceden görebiliyorum. Biriyle birkaç saat geçirmem bile yeterli oluyor. ‘Bu insan böyle’ deyip devam etmiyorum, direkt engelliyorum. Sanırım bu tecrübeye dayanıyor.”

“Erkekler Eril Özelliklerini Kaybetmiş”

Erkeklerin ilişkilerde eskisi kadar girişken olmadığını düşündüğünü söyleyen Türkmen, ilk adımı kendisinin atmayacağını vurguladı. Bir ilişkide karşı tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirten oyuncu, erkeklerden beklediği ilgiyi göremediğini ifade etti.

Türkmen, konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Erkekler, eril özelliklerini biraz kaybetmiş durumdalar. Ben gidip kimseye teklifte bulunamam ya da ilk mesajı atamam. Karşı tarafın biraz çaba göstermesi gerekiyor. Ancak o çabayı gösterme süreleri de oldukça kısa. O yüzden bu topa girmeyeyim diyorum. Çekingen duruyorum.”

Ekin Türkmen’in Sözleri Gündem Oldu

Aşk ve ilişkiler konusunda net tavrıyla dikkat çeken Ekin Türkmen’in açıklamaları magazin dünyasında gündem yarattı. Özellikle erkeklerin ilişkilerdeki tutumuna yönelik sözleri ve ilk adımı karşı taraftan beklediğini açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.