Ehliyet Fiyatlarında Büyük Artış: B Sınıfı Ehliyet 50 Bin TL’ye Çıkabilir

Yeni yıla yaklaşırken ehliyet almak isteyenleri yakından ilgilendiren zam beklentisi gündeme geldi. Artan akaryakıt, kira, araç bakım ve işletme giderleri nedeniyle sürücü kursları 2027 yılı için yüksek oranlı fiyat artışı talep etmeye başladı. İstanbul ve Ankara’daki kursların yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam istediği belirtiliyor.

Mevcut durumda 20-25 bin lira aralığında değişen sürücü kursu ücretlerinin yeni yılda 35 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer masrafların da eklenmesiyle B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyetinin 50 bin liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜ KURSLARINDAN YÜZDE 80’E VARAN ZAM TALEBİ

İstanbul ve Ankara’daki sürücü kursları, artan işletme giderlerini gerekçe göstererek 2027 yılı ücret tarifesinde ciddi artış yapılmasını istiyor. Yeni fiyatlara ilişkin son kararı ise il valilikleri bünyesinde oluşturulan komisyonlar verecek.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentte kurs ücretlerinin şu anda 20-25 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek yeni yılda bu rakamın 35 bin liraya ulaşabileceğini ifade etti.

Tekin, özellikle akaryakıt ve bina kiralarındaki yükselişin kursları zorladığını, artan maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

ANKARA’DA DA HEDEF 35 BİN LİRA

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara’daki fiyat beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkentte mevcut kurs ücretlerinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirten Tepeöz, 2027 yılında bu tutarı 35 bin lira civarında belirlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Akaryakıt giderlerinin yanı sıra araç filosu yatırımları, kiralar, lastik ve bakım masraflarının da ciddi maliyet oluşturduğunu dile getirdi.

EHLİYET ALMANIN TOPLAM MALİYETİ 50 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Ehliyet almak isteyenlerin ödeyeceği ücret yalnızca sürücü kursu bedelinden oluşmuyor. Teorik sınav, direksiyon sınavı, ehliyet harcı ve değerli kâğıt bedeli de toplam maliyete ekleniyor.

Mevcut tarifeye göre B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 lira, değerli kâğıt bedeli ise bin 690 lira seviyesinde bulunuyor. Yeni yılda vergi ve harçlarda yaşanması beklenen artışların da eklenmesiyle toplam tutarın daha da yükselmesi öngörülüyor.

Kurs ücretinin 35 bin liraya çıkması halinde diğer giderlerle birlikte B sınıfı ehliyet almanın maliyetinin 50 bin liraya yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu rakam henüz kesinleşmiş bir resmi ücret tarifesi değil.

DİREKSİYON SINAVLARINDA YENİ DÖNEM

Ehliyet adaylarını bekleyen tek değişiklik fiyat artışı olmayacak. Direksiyon sınavlarının uygulanış biçiminde de önemli yenilikler planlanıyor.

Sabit parkur uygulamasının yerine serbest güzergâh sistemine geçilmesi gündemde. Yeni modelde adayların akan trafikteki sürüş becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi hedefleniyor.

İki duba arasına yapılan park uygulamasının yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda park becerilerinin ölçülmesi de planlanan değişiklikler arasında yer alıyor.

2027 ÖNCESİ KURS MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

Zamlı tarifeye yakalanmak istemeyen sürücü adayları, kurslara kayıt yaptırmak için harekete geçti. Sektör temsilcileri, bazı kurslarda kayıt kapasitesinin tamamen dolduğunu belirtiyor.

2027 yılında ehliyet almayı planlayan adaylar ise hem yeni fiyat tarifesini hem de direksiyon sınavlarında yapılması beklenen değişiklikleri yakından takip ediyor.

Not: 50 bin liralık toplam maliyet beklentisi ve 35 bin liralık kurs ücreti henüz kesinleşmiş resmi tarife değil.