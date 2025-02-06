EGE’DEKİ DEPREMLER VOLKANİK PATLAMAYI TETİKLEYEBİLİR Mİ?

Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketlilik, bölgedeki volkanik aktivitelerle bağlantılı olabilir mi? Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceğini belirtti.

EGE’DEKİ DEPREMLER VE VOLKANİK HAREKETLİLİK

Son günlerde Ege Denizi’nde 4.0 ila 5.5 büyüklüğünde birçok deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların bir kısmının, Santorini Adası’na yakın bölgelerde yoğunlaştığı gözlemlendi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu sarsıntıların yanardağ hareketliliğiyle ilişkili olabileceğini belirterek, Santorini Yanardağı’nın geçmişte büyük patlamalara neden olduğunu hatırlattı.

SANTORİNİ YANARDAĞI TARİHTE BÜYÜK PATLAMALARA NEDEN OLMUŞTU

Ege Denizi’nde bulunan Santorini Adası, tarih boyunca büyük volkanik patlamalar yaşamış bir bölge olarak biliniyor. M.Ö. 1600’lü yıllarda gerçekleşen devasa patlama, Minos Uygarlığı’nın çökmesine neden olmuştu. Daha yakın tarihte ise:

1650 yılında yaşanan patlamada 76 kişi hayatını kaybetti.

76 kişi hayatını kaybetti. 2011-2012 yıllarında volkanik hareketlilik artmış, ancak büyük bir patlama yaşanmamıştı.

Bölgedeki son depremler, Santorini’de bir yanardağ aktivitesine işaret ediyor olabilir.

TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ NELER?

Prof. Dr. Pampal, Santorini Yanardağı’nın patlamasının Türkiye’ye doğrudan bir zarar vermeyeceğini ancak, bölgedeki büyük bir depremin Muğla, Aydın ve İzmir gibi şehirlerde güçlü şekilde hissedilebileceğini belirtti. Olası bir patlama veya büyük deprem:

Güneybatı Anadolu kıyılarında sarsıntılar oluşturabilir .

. Tsunami riskini tetikleyebilir .

. Bölgedeki hava ve deniz trafiğini etkileyebilir.

Uzmanlar, Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN UYARI: ÖNLEMLER ALINMALI

Bölgedeki jeologlar ve deprem bilimciler, Santorini’deki volkanik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanların olası bir tsunami tehlikesine karşı bilgilendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye’de yetkililer, bölgedeki sismik aktiviteleri anlık olarak takip ettiklerini belirterek, şu an için endişe verici bir durum olmadığını açıkladı. Ancak, Santorini ve çevresindeki depremler devam ederse daha ciddi önlemler alınması gerekeceği vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com