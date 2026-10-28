Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber: Cem Akaş Hayatını Kaybetti

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Akaş’ın vefat haberi, ailesini, yakınlarını ve edebiyat dünyasını derin üzüntüye boğdu. Cem Akaş’ın, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ın ölümünden yalnızca bir hafta sonra yaşamını yitirmesi, yaşanan acıyı daha da artırdı.

Türk edebiyatının tanınan isimleri arasında yer alan Cem Akaş’ın vefatını, görev yaptığı Can Yayınları duyurdu. Yayınevinin yayımladığı taziye mesajında Akaş’ın çalışma arkadaşları ve dostları için taşıdığı değere dikkat çekilirken ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Oğlu Can Akaş’ı 19 yaşında kaybetmişti

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 22 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesini ve yakın çevresini yasa boğmuştu.

Oğlunun vefatının ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarıda bulunmuştu. Yaşadıkları büyük acının ardından yaptığı bu açıklamayla Akaş, özellikle gençlerin sağlığı konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğine işaret etmişti.

Can Akaş’ın ölümünden yaklaşık bir hafta sonra Cem Akaş’ın da hayatını kaybettiğinin duyurulması, sevenlerini derinden sarstı.

Bir süredir kanserle mücadele ediyordu

Yazar, editör ve çevirmen kimliğiyle tanınan Cem Akaş’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Hastalıkla mücadelesini sürdüren Akaş’ın vefatı, edebiyat ve yayıncılık çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Uzun yıllardır yayıncılık alanında görev alan Cem Akaş, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmenliği görevinin yanı sıra yazarlık ve çevirmenlik çalışmalarıyla da tanınıyordu. Edebiyat dünyasında farklı görevleriyle yer alan Akaş, çalışma arkadaşları ve okurları tarafından anılacak.

Can Yayınları’ndan taziye mesajı

Cem Akaş’ın vefatını duyuran Can Yayınları, yayımladığı açıklamada derin üzüntülerini dile getirdi. Yayınevinin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Açıklamanın ardından Cem Akaş’ın vefatı, yayıncılık ve edebiyat dünyasında gündem oldu. Ailesinin yaşadığı art arda kayıplar ise sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Cem Akaş’ın hayatını kaybetmesiyle birlikte edebiyat dünyası önemli bir yazar, editör ve yayıncıyı kaybetti. Akaş, eserleri ve yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla hatırlanacak.