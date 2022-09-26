Eda Taşpınar’ın 185 milyon TL sevinci!

Bronzlaşma sevdasını ticarete çeviren Eda Taşpınar’ın kurduğu güneş yağı markasına talip çıktı.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre Eda Taşpınar, bundan tam 20 sene önce Bodrum Türkbükü’ndeki şezlong pozlarıyla şöhreti yakalamıştı.

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Deyim yerindeyse ‘yatarak’ ünlü olan sosyetik ikoncan, o dönem kendisinden yaşça büyük Nurettin Hasman aşkıyla da çok konuşuluyordu…

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Saatlerce güneşlenerek rekor kıran Taşpınar, yıllar sonra bronzlaşma sevdasını paraya çevirmeye karar verdi.

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Kendi adını taşıyan güneş yağları çıkaran sosyetik güzel, özellikle son yıllarda büyük başarı yakaladı.

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Ürünlerini Türkiye’nin ardından tüm dünyada satışa sunan Eda Taşpınar’ın yakaladığı başarı grafiği, Ortadoğulu bir kozmetik firmasının da dikkatini çekti.

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Konuşulanlara göre; firma yetkilileri, sosyetik ikoncana 10 milyon dolar yani yaklaşık 185 milyon TL karşılığında ortalık teklif etti.

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Şimdilerde Mikonos’taki evinde tatilde olan Eda Taşpınar’ın teklife sıcak baktığı söyleniyor.

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