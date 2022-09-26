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Eda Taşpınar’ın 185 milyon TL sevinci!

Eda Taşpınar’ın 185 milyon TL sevinci!
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26 Eylül 2022 - 15:25
Bronzlaşma sevdasını ticarete çeviren Eda Taşpınar’ın kurduğu güneş yağı markasına talip çıktı.

Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 1

Takvim Gazetesi’nin haberine göre Eda Taşpınar, bundan tam 20 sene önce Bodrum Türkbükü’ndeki şezlong pozlarıyla şöhreti yakalamıştı.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 2

Deyim yerindeyse ‘yatarak’ ünlü olan sosyetik ikoncan, o dönem kendisinden yaşça büyük Nurettin Hasman aşkıyla da çok konuşuluyordu…

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 3

Saatlerce güneşlenerek rekor kıran Taşpınar, yıllar sonra bronzlaşma sevdasını paraya çevirmeye karar verdi.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 4

Kendi adını taşıyan güneş yağları çıkaran sosyetik güzel, özellikle son yıllarda büyük başarı yakaladı.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 5

Ürünlerini Türkiye’nin ardından tüm dünyada satışa sunan Eda Taşpınar’ın yakaladığı başarı grafiği, Ortadoğulu bir kozmetik firmasının da dikkatini çekti.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 6

Konuşulanlara göre; firma yetkilileri, sosyetik ikoncana 10 milyon dolar yani yaklaşık 185 milyon TL karşılığında ortalık teklif etti.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 7

Şimdilerde Mikonos’taki evinde tatilde olan Eda Taşpınar’ın teklife sıcak baktığı söyleniyor.

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Eda Taşpınar'ın 185 milyon TL sevinci! - Sayfa 8

41 yaşındaki sosyetik güzel, ticari zekasıyla büyük bir servetin sahibi oldu.

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