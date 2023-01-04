Eda Taşpınar’dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan’da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti.