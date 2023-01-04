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Eda Taşpınar’dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı

Eda Taşpınar’dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı
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04 Ocak 2023 - 16:36
Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar’ın son paylaşımı olay oldu. Camide fotoğraf çektirip, “Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla yayınlayan Taşpınar gelen tepkilerin ardından tartışma yaratan paylaşımını hemen sildi.

Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 1

Eda Taşpınar son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Yeni yıl paylaşımı tepki çeken Eda Taşpınar söz konusu fotoğrafı hemen kaldırdı.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 2

CAMİ POZU TEPKİ ÇEKTİ
Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla tepkileri üzerine çekti.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 3

Camide bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar, “Mutlu yıllar sevgililerim” notunu düştü.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 4

İşte o skandal pozlar…

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 5

İşte o skandal pozlar…

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 6

Öte yandan Yunanistan’da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaşmıştı.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 7

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 8

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI
Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan’da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti.

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Eda Taşpınar'dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı - Sayfa 9

Paylaşımına “Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır” notunu ekleyen ünlü isim, düzgün fiziğiyle da adından söz ettirdi.

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