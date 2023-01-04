Eda Taşpınar’dan skandal cami pozu! Tepkiler yağmur gibi yağdı

Eda Taşpınar son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Yeni yıl paylaşımı tepki çeken Eda Taşpınar söz konusu fotoğrafı hemen kaldırdı.
CAMİ POZU TEPKİ ÇEKTİ
Yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla tepkileri üzerine çekti.
Camide bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar, “Mutlu yıllar sevgililerim” notunu düştü.
İşte o skandal pozlar…
İşte o skandal pozlar…
Öte yandan Yunanistan’da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaşmıştı.
Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI
Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan’da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti.
Paylaşımına “Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır” notunu ekleyen ünlü isim, düzgün fiziğiyle da adından söz ettirdi.