Eda Taşpınar ve Patrick aşkı bitti mi? İlk açıklama geldi!

Oyuncu Çağrı Atakan ile fikir ayrılıkları yüzünden ilişkisini bitiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, aşk orucunu Alman Patrick ile bozmuştu. Eda Taşpınar, ilişkisini Nisan 2022’de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu. Eda Taşpınar ve yabancı sevgilisi ayrıldı.

Türkiye’nin en bronz kadınlarından olan Eda Taşpınar, iddialı pozlarıyla da sosyal medyada sıkça adından bahsettiriyor. Oyuncu Çağrı Atakan ile olaylı bir ayrılık geçiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, aşk orucunu Alman Patrick ile bozmuştu.

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Taşpınar başlarda sürekli “Arkadaşım” dediği sevgilisiyle, sonrasında iddialı yatak pozları paylaşsa da adını sır gibi saklamaya devam etmişti.

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Eda Taşpınar, Patrick ile ilişkisini Nisan 2022’de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu.

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“Patrick, hiçbir yerde ama her yerde yaşayan biri” diyen Taşpınar, “Sonunda kendime göre birini buldum” diye konuşmuştu.

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Eda Taşpınar ve Patrick’ten kötü haber geldi. Posta’da yer alan habere göre ikili yollarını ayırdı.

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Taşpınar ayrılığın ardından şöyle konuştu: “Evet ayrıldık ama neredeyse hemen her gün telefonla konuşuyoruz. Çünkü biz her şeyden önce çok iyi anlaşan arkadaşız”

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Eda Taşpınar, Patrick ile olan fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından kaldırmadı.

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