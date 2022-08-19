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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi

Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi
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19 Ağustos 2022 - 18:00

Yunanistan’da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaştı. Altında sadece tanga bikinisi olan Taşpınar, cesaretiyle de dikkat çekti.

Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 1

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 2

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI
Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan’da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti.

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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 3

Paylaşımına “Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır” notunu ekleyen ünlü isim, düzgün fiziğiyle da adından söz ettirdi.

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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 4

İşte Eda Taşpınar’ın yarı çıplak pozu:

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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 28
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Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi - Sayfa 29

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