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Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu!

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu!
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21 Nisan 2022 - 16:15

Eşinden boşanıp oğlunun dil eğitimi için Miami’ye yerleştğini açıklayan şarkıcı Petek Dinçöz ve Ebru Gündeş’in eski eşi aynı zamanda Halkbank davasının eski sanıklarından Reza Zarrab arasında aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir ay önce eşinden boşanarak Miami’ye yerleşen Petek Dinçöz’ün adı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılmaya başladı. Miami’de geçici olarak kiraladığı bir evde oturan Dinçöz’ün Zarrab’ın aldığı 700 bin dolarlık eve yerleşmek için hazırlık yapmaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye’de bir dönem aşkları ve ayrılıklarıyla magazin camiasına damga vuran isimler arasında yer alan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu’ndan ayrıldıktan sonra Miami’ye taşınma kararı alan Dinçöz’ün Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Zarrab’ın avukatı aşk iddiasını yalanlarken ikili hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Reza Zarrab’ın son hali

ZARRAB, PETEK DİNÇÖZ’E EV ALDI
Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali, oğluyla Miami’ye taşınan Dinçöz’ün geçici olarak bir evde oturduğu, yakın zamanda da Zarrab’ın kendisi için aldığı 700 bin dolarlık eve taşınacağını söyledi. Çiftin ev iddiası hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaloğlu

TEK CELSEDE BOŞANDI
41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşandıklarını şu sözlerle duyurmuştu: “Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle.”

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OĞLUYLA MİAMİ’YE YERLEŞTİ
Eşinden boşanan Petek Dinçöz radikal bir karar aldı. Dinçöz’ün, oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan Miami’ye taşındı. Bu kararını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz, “Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami’ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram’da aktif olmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

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