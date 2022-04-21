Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Petek Dinçöz aşkı ifşa oldu!

Eşinden boşanıp oğlunun dil eğitimi için Miami’ye yerleştğini açıklayan şarkıcı Petek Dinçöz ve Ebru Gündeş’in eski eşi aynı zamanda Halkbank davasının eski sanıklarından Reza Zarrab arasında aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir ay önce eşinden boşanarak Miami’ye yerleşen Petek Dinçöz’ün adı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılmaya başladı. Miami’de geçici olarak kiraladığı bir evde oturan Dinçöz’ün Zarrab’ın aldığı 700 bin dolarlık eve yerleşmek için hazırlık yapmaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Türkiye’de bir dönem aşkları ve ayrılıklarıyla magazin camiasına damga vuran isimler arasında yer alan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu’ndan ayrıldıktan sonra Miami’ye taşınma kararı alan Dinçöz’ün Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Zarrab’ın avukatı aşk iddiasını yalanlarken ikili hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.