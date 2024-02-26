Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Dubai’de evlendi mi?

Daha önce 3 kez evlenen Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile aşk iddialarıyla gündemdeydi. Ebru Gündeş, iddialara göre geçtiğimiz gün Dubai’de evlendi.
Uzun zamandır magazinden uzak bir yaşam sürdürmeye gayret eden Ebru Gündeş’in adı, Murat Osman Özdemir ile aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Gündeş, geçtiğimiz gün Dubai’de evlendi. İşte iddianın detayları…
Onur Akay, Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu olunca bomba iddialarda bulundu. Magazin gündemini derinden sarsan Akay Ebru Gündeş hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
Akay, daha önce üç evlilik yapan 49 yaşındaki Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Özdemir’in gizlice nikah masasına oturduğu söyledi.
2023’ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir’in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş 4. kez evlenmiş oldu.
Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de evlendiğini söyleyen Akay, “Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi, balayında ise çift Körfez Turu yapacak” dedi.