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Ebrar Karakurt’u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge’nin sevgilisi paylaştı

Ebrar Karakurt’u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge’nin sevgilisi paylaştı
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25 Ağustos 2022 - 13:33
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla adını duyuran İmge’nin yeni sevgilisi Buse Plan ile öpüşme pozu olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu poz hakkında “Ebrar Karakurt küplere binecek” yorumunda bulundu.

Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 1

Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge yeni aşka yelken açtı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 2

TikTok fenomeni Devin ile ilişkisi kısa süren İmge’nin Ebrar Karakurt’a döndüğü iddia edilirken gerçek ortaya çıktı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 3

Ünlü fenomen Buse Plan, sevgilisi İmge ile aşk pozunu paylaştı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 4

İkilinin pozları sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar bu pozlar hakkında “Ebrar Karakurt küplere binecek” yorumunda bulundu.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 5

EBRAR İLE AYRILIK KARARI ALDILAR

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge güzel bir ilişkinin ardından ayrılma kararı almışlardı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 6

İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu da bulamamıştı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 7

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge yeni aşkını ilan etmişti.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 8

ÖPÜŞTÜKLERİ KARELERİ PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt’un eski aşkı İmge aradığını ünlü fenomen Buse Plan da buldu. Önce Buse Plan romantik bir paylaşım yaptı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 9

Ardından ise İmge bir pozunu “Love” notuyla paylaştı. İmge’nin son paylaşımı ise olay oldu. İmge hemcinsiyle öpüştüğü kareyi paylaştı.

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 10

İşte o poz:

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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 11
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 12
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 13
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 14
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 15
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 16
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 17
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 18
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 19
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 20
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 21
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 22
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 23
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 24
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 25
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Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı - Sayfa 26

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