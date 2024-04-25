Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Düzce’de Siber Suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi ve kredi kurumu çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık olaylarına karışan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sevk edildikleri mahkemede şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.