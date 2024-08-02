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Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleşti!

Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleşti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2024 - 14:02

Dünyanın ilk tamamen mekanik yapay kalp nakli ABD’de gerçekleştirdildi.

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