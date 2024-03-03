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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı!

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mart 2024 - 13:26

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Lezzet Atlası adındaki internet sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 1

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını sıraladı.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 2

Listede 9’uncu sırada Maraş dondurması, 17’nci sırada ise Antep baklavası yer aldı. 23’üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 3

Listede 27’nci sırada ise baklava yer aldı. 46’ncı sıraya irmik helvası, 51’inci sıraya da fırın sütlaç geldi.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 4

1. Makroud el louse

Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren makroud el louise Cezayir’e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 5

2. Pastel de nata

Pastel de nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır. En iyi sonuç için dolgunun çok tatlı olmaması, limon veya vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine tartlara tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile servis edilmeli.

 

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 6

3. Pastel de Belém

Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata’nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.

Pastel de Belém’in ilk tarifi, Jerónimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 7

4. Petticoat Tails

Petticoat Tails, bu tatlı, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary’ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.

Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés’den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 8

5. Clotted Cream Ice Cream

Birleşik Krallık’taki süpermarketlerde satılmasına rağmen Cornwall ile ilişkilendirilen geleneksel bir İngiliz dondurmasıdır. Bu dondurma Cornish tam yağlı süt, yumurta ve kaymak ile yapılır. Cornish pıhtı kremanın kullanılması, dondurmaya eşsiz bir tat ve kadifemsi bir kıvam kazandırır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 9

6. Tiramisu

Mascarpone kreması ile kaplanmış kahveye batırılmış kedi parmaklarından oluşan bu tatlı, İtalyan tatlıları arasında ikonik bir konuma sahiptir. Adı, kelimenin tam anlamıyla beni al anlamına gelen ve şeker, likör ve kahvenin canlandırıcı etkilerine atıfta bulunan İtalyanca bir ifade olan tirami sù ifadesinden kaynaklanmaktadır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 10

7. Krep

Bu ince krepler buğday unuyla yapılır ve kökenleri Fransa’nın Brittany bölgesinden gelir. Fransız mutfağının temel yemeği ve ulusal yemeği olmasına rağmen krepler o kadar popüler ki, beyaz buğday ununun uygun fiyatlı hale geldiği 20. yüzyılın başından bu yana dünya çapında yayıldı.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 11

8. Krem Brüle

Bu geleneksel yumurta muhallebi tatlısı, sert, yanmış, şekerleme kabuğu ile yumurta sarısı, krema, şeker ve vanilyadan oluşur. Kombinasyon pişirilir, kalıplara aktarılır, benmari usulü haşlanır ve ardından iyice soğutulur. Soğutulmuş muhallebi tipik olarak geniş, düz tabaklara konur ve daha sonra pürmüz  ile karamelize edilen kahverengi şekerle kaplanır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 12

9. Maraş dondurması

Dondurmanın Maraş şehrinden geldiğine inanılır – bu nedenle adı – ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı madde eklenerek sağlanır: Sakız reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 13

10. Dulce de leche

Dulce de leche, Arjantin ve Uruguay’dan gelen bir tür yoğunlaştırılmış süt tatlısıdır. Geleneksel olarak, tatlandırılmış inek sütünün karamelleşene ve kalın, sürülecek kıvama gelene kadar ısıtılmasıyla yapılır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! - Sayfa 14
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