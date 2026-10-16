Dünyada Saat Sistemi Değişiyor! Türkiye de Yeni Döneme Geçebilir

Dünya genelinde kullanılan saat sisteminde önemli bir değişiklik gündeme geldi. Dünya’nın dönüş hızındaki dalgalanmalar nedeniyle atom saatleri ile gezegenin dönüşüne dayalı zaman arasındaki farkı dengelemek için uygulanan “artık saniye” sisteminin kaldırılması planlanıyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin değerlendireceği düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, küresel zaman ölçümünde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Ancak bu değişikliğin vatandaşların günlük yaşamda kullandığı saatleri doğrudan etkilemesi öngörülmüyor.

Dünya’nın dönüş hızı saat sistemini nasıl etkiliyor?

Zamanın hassas biçimde ölçülmesi, modern teknolojinin temel gereksinimleri arasında yer alıyor. Özellikle 1950’li yıllarda sezyum atom saatlerinin geliştirilmesiyle birlikte zamanı son derece yüksek doğrulukla ölçmek mümkün hâle geldi.

Bununla birlikte Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü sabit bir hızda gerçekleşmiyor. Okyanus akıntıları, gezegenin iç yapısındaki hareketler ve çeşitli doğal süreçler, Dünya’nın dönüş hızında küçük değişikliklere yol açabiliyor.

Atom saatleri son derece düzenli çalışırken Dünya’nın dönüşüne dayalı zaman bu değişimlerden etkileniyor. İki zaman ölçümü arasında oluşan farkı sınırlamak amacıyla geçmişte belirli aralıklarla saat sistemine bir saniye eklenmesi uygulamasına başvuruldu.

“Artık saniye” olarak adlandırılan bu yöntem, uzun yıllar boyunca atomik zaman ile Dünya’nın dönüşüne dayalı zaman arasındaki uyumu korumak için kullanıldı. Ancak dijital sistemlerin giderek daha karmaşık hâle gelmesiyle uygulamanın teknik açıdan oluşturduğu sorunlar daha fazla tartışılmaya başlandı.

61 saniyelik dakikalar teknolojik sorunlara yol açtı

Artık saniye uygulamasında ihtiyaç duyulduğunda saatlere fazladan bir saniye ekleniyor ve böylece ilgili dakika 60 yerine 61 saniye sürebiliyor. İnsanlar açısından küçük görünen bu fark, zaman hesaplamalarını saniyenin kesirlerine kadar takip eden bilgisayar sistemleri için ciddi bir teknik sorun oluşturabiliyor.

Geçmişte bazı internet platformlarında yaşanan sistem arızaları ve çeşitli dijital altyapılardaki aksaklıklar, artık saniye uygulamasının olası sonuçlarını gündeme getirdi. Reddit ve LinkedIn gibi platformlarda yaşanan bazı teknik sorunlar da bu tartışmalar kapsamında anılıyor.

Özellikle küresel finans piyasaları, uydu sistemleri, telekomünikasyon altyapıları ve hava yolu operasyonları gibi kesintisiz ve hassas zaman ölçümüne ihtiyaç duyan alanlarda saniyelik farklılıkların doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor.

Uzmanların üzerinde durduğu bir diğer konu ise Dünya’nın dönüş hızındaki değişimlerin gelecekte ters yönde bir düzeltme ihtiyacı doğurabilmesi. Bu durumda saatlerden bir saniye çıkarılması anlamına gelen “negatif artık saniye” gündeme gelebilir. Böyle bir uygulamanın teknik sistemlerde ne gibi sonuçlar doğuracağı ise önemli tartışma konularından biri.

Küresel saat sisteminde yeni dönem hedefleniyor

Uluslararası ölçüm kuruluşlarının gündemindeki düzenlemeyle, atom saatleri ile Dünya’nın dönüşüne dayalı zaman arasındaki farkın sürekli saniye eklenerek veya çıkarılarak düzeltilmesi yerine daha geniş bir tolerans aralığında yönetilmesi amaçlanıyor.

Böylece dijital altyapıların zaman zaman karşılaştığı ani ve zorunlu saniye düzeltmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni yaklaşım, özellikle uluslararası ölçekte çalışan teknolojik sistemlerin daha istikrarlı biçimde zaman tutmasını sağlayabilir.

Haberde aktarılan bilgilere göre, düzenlemeye ilişkin yeni bir oylama süreci gündemde bulunuyor. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı ülkelerin değerlendireceği teklifin kabul edilmesi hâlinde Mayıs 2027’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ancak düzenlemenin kesin takvimi ve yürürlüğe giriş koşulları, ilgili uluslararası kuruluşların alacağı resmî kararlara bağlı olacak.

Türkiye’de saatler değişecek mi?

Küresel saat sistemine ilişkin değişiklik, günlük hayatta kullanılan saatlerin ileri veya geri alınması anlamına gelmiyor. Başka bir ifadeyle vatandaşların akıllı telefonlarında, bilgisayarlarında ve kol saatlerinde gördükleri saatlerin doğrudan değişmesi beklenmiyor.

İşe veya okula gidiş saatleri, uçuşların ilan edilen kalkış saatleri ve günlük randevular açısından da düzenlemeden kaynaklanan doğrudan bir değişiklik öngörülmüyor.

Asıl değişiklik, uluslararası zaman standartlarının arka planında işleyen teknik mekanizmaları ilgilendiriyor. İnternet altyapıları, küresel finans sistemleri, uydu iletişimi ve hassas zaman senkronizasyonuna ihtiyaç duyan diğer teknolojik alanlar düzenlemeden etkilenebilecek başlıca alanlar arasında yer alıyor.

Artık saniye uygulamasının geleceği ne olacak?

2022 yılında gerçekleştirilen uluslararası ölçüm toplantısında, artık saniye uygulamasının 2035 yılına kadar kaldırılmasına yönelik bir karar alınmıştı. Yeni düzenleme girişimiyle bu sürecin takviminin yeniden değerlendirilmesi gündeme geliyor.

Planın temel amacı, resmî zaman ölçümünde kullanılan atomik zamanın daha uzun süre kesintisiz ilerlemesini sağlamak ve Dünya’nın dönüşünden kaynaklanan farkı daha geniş bir aralıkta yönetmek.

Bu yaklaşımın kabul edilmesi, saniye ekleme veya çıkarma işlemlerine duyulan ihtiyacı önemli ölçüde azaltabilir. Ancak Dünya’nın dönüşü ile atomik zaman arasındaki farkın nasıl takip edileceği ve uzun vadede hangi sınırların uygulanacağı, düzenlemenin teknik ayrıntıları açısından belirleyici olacak.

Sonuç olarak küresel saat sistemindeki bu değişiklik, günlük yaşamdan çok teknolojik altyapıları ilgilendiren önemli bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Türkiye açısından da belirleyici olan, uluslararası kararın resmen kabul edilmesi ve uygulama takviminin kesinleşmesi olacak.