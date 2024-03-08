Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak

Yeni yıl itibarıyla, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, dul ve yetim maaşları, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları gibi sosyal yardımlar da yeniden düzenlendi. İşte güncellenen ödemeler ve yeni belirlenen rakamlar:2024 yılında, emekli maaşlarına yapılan ek zamların etkisiyle, dul ve yetim maaşları da artırıldı. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri için uygulanan ek maaş zamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu emekli maaşlarına yapılan ek zam ile birlikte netleşti.Sonuç olarak, dul ve yetim maaşlarına yüzde 5 ek zam yapılarak toplamda yüzde 49.25 oranında bir artış sağlandı. Dul ve yetim maaşları, emekli maaşlarındaki zam oranına göre ayarlanmaktadır.Türkiye’deki 13.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, artık dosya bazında 10.000 TL’nin altında bir maaş almayacak. Dul ve yetim maaşı, yani ölüm aylığı, farklı oranlarda hesaplanacak. Eğer bir kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa, eş yüzde 50 oranında, varsa çocuk yüzde 25 oranında pay alacak. Örneğin, 10.000 TL üzerinden hesaplama yapıldığında, eşe 5.000 TL (yüzde 50), çocuğa ise 2.500 TL (yüzde 25) düşecektir.2024 yılı için zamlı dul ve yetim maaşlarını hesaplarken kullanabileceğiniz örnekler aşağıdaki gibidir:
• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 2.574 TL alan ve yüzde 25 hisseye sahip bir kişi, 1.268 TL zam alacak ve 2024 Ocak
Temmuz dönemi maaşı 3.842 TL olacak.
• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 5.511,20 TL alan ve yüzde 50 hisseye sahip bir kişi, 2.714,70 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 8.225,47 TL olacak.• Temmuz 2023’te ek ödemeler dahil 7.541,49 TL alan ve yüzde 75 hisseye sahip bir kişi, 3.714,20 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz dönemi maaşı 11.255,67 TL olacak.