Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu

İnci Taneleri dizisi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan’ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı. Erdoğan, görüntüler hakkında ‘Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki’ Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.
İnci Taneleri ile bomba gibi bir geri dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın ile yaşadığı ilişkiyi duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız bu ilişki hakkında her kafadan farklı bir ses çıkmış, birçok farklı iddia ortaya atılmıştı.
Cansu Taşkın ise katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayarak tüm merakları gidermişti hatırlarsanız.
Taşkın’ın “sevgiliyiz” açıklaması hızla yayılırken ikili hakkındaki her detay ayrı olay olmaya başlamıştı ki kısa bir süre sonra da bu aşkın yalan olduğu iddiaları ortaya atıldı.
İlişkinin yalan olduğu iddialarından pek hoşlanmayan Cansu Taşkın’ın kız kardeşi Elif Vurgun, kız kardeşi Cansu Taşkın ve kendisinin de içinde olduğu Yılmaz Erdoğan’la pozlarını ard arda paylaşmaya başladı.
Bu görüntülerin en dikkat çekeni ise Taşkın ve Erdoğan’ın dudak dudağa olduğu görüntülerdi! Herkesi şoke ede bu görüntüler karşısında ise Yılmaz Erdoğan sessizliğini korudu tabii.
Ta ki Yılmaz Erdoğan’ın büyük bir öfke duyduğu, avukatlarına da iki isim hakkında TCK’nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği iddia edilene kadar. Erdoğan en sonunda Cansu Taşkın’la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten bir açıklamada bulundu
Cansu Taşkın cephesinden ise ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi. Nişantaşı’nda görüntülenen Taşkın ve kız kardeşi Elif Vurgun aşk haberleri ile ilgili ilk kez konuştu.
Konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden Taşkın’ın aksine Elif Vurgun “Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.