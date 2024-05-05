Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu

Ta ki Yılmaz Erdoğan’ın büyük bir öfke duyduğu, avukatlarına da iki isim hakkında TCK’nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği iddia edilene kadar. Erdoğan en sonunda Cansu Taşkın’la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten bir açıklamada bulundu