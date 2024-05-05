Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
05 Mayıs 2024 - 23:59

İnci Taneleri dizisi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan’ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı. Erdoğan, görüntüler hakkında ‘Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki’ Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 1

İnci Taneleri ile bomba gibi bir geri dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın ile yaşadığı ilişkiyi duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız bu ilişki hakkında her kafadan farklı bir ses çıkmış, birçok farklı iddia ortaya atılmıştı.

18

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 2

Cansu Taşkın ise katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayarak tüm merakları gidermişti hatırlarsanız.

28

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 3

Taşkın’ın “sevgiliyiz” açıklaması hızla yayılırken ikili hakkındaki her detay ayrı olay olmaya başlamıştı ki kısa bir süre sonra da bu aşkın yalan olduğu iddiaları ortaya atıldı.

38

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 4

İlişkinin yalan olduğu iddialarından pek hoşlanmayan Cansu Taşkın’ın kız kardeşi Elif Vurgun, kız kardeşi Cansu Taşkın ve kendisinin de içinde olduğu Yılmaz Erdoğan’la pozlarını ard arda paylaşmaya başladı.

48

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 5

Bu görüntülerin en dikkat çekeni ise Taşkın ve Erdoğan’ın dudak dudağa olduğu görüntülerdi! Herkesi şoke ede bu görüntüler karşısında ise Yılmaz Erdoğan sessizliğini korudu tabii.

58

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 6

Ta ki Yılmaz Erdoğan’ın büyük bir öfke duyduğu, avukatlarına da iki isim hakkında TCK’nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği iddia edilene kadar. Erdoğan en sonunda Cansu Taşkın’la geçtiğimiz yıl bir aşk yaşadığını kabul eden fakat ilişkinin bittiğini belirten bir açıklamada bulundu

68

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 7

Cansu Taşkın cephesinden ise ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi. Nişantaşı’nda görüntülenen Taşkın ve kız kardeşi Elif Vurgun aşk haberleri ile ilgili ilk kez konuştu.

78

Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu - Sayfa 8

Konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden Taşkın’ın aksine Elif Vurgun “Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz. Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

88
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu…Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu…
Edanur’un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı! Ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti…Edanur’un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı! Ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti…
CHP’li vekil ortalığı ayağa kaldırdı! Bakın gerçek ne çıktı…CHP’li vekil ortalığı ayağa kaldırdı! Bakın gerçek ne çıktı…
Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı! Yılmaz Erdoğan hakkında sessizliğini bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Garipoğlu’nun son dakikaları ortaya çıktı! İntihar ettiği poşetle ilgili çarpıcı detay…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cezaevinde kendini yaralayan Dilan Polat’ın avukatından dikkat çeken hamle! Tahliye mi olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Biricik’in doğacak kızının adı pastada gizli! Bakın kızına hangi ismi verdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Edanur’un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı! Ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li vekil ortalığı ayağa kaldırdı! Bakın gerçek ne çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine toplanıyor: İşte toplantının başlıkları: Emekli, dar gelirli, öğretmen atamaları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis’te yoğun hafta: Gündem belli oldu! Yaptırımlar görüşülecek…
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astıMayıs 4, 2024-3:20 pm
Trafik cezalarında yüzde 78 artışMayıs 4, 2024-3:18 pm
Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim bekleniyorMayıs 4, 2024-3:18 pm
81 ilaç daha geri ödeme listesine alındıMayıs 4, 2024-3:17 pm
Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermişMayıs 3, 2024-5:12 pm
Ali Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktıMayıs 3, 2024-5:10 pm
Ali Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktıMayıs 3, 2024-5:03 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !