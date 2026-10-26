Donald Trump öfkelendi! Nobel Barış Ödülü’nü alamayınca Norveç’i hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü kazanamamasının ardından Norveç’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Michigan eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, kendisine ödül verilmemesini gündeme getirerek Norveç’ten göçmen kabul etmek istemediğini söyledi.

“Norveç’ten hiç kimseyi istemiyorum”

ABD’de ara seçimler öncesinde Port Huron kentinde seçmenlerine hitap eden Donald Trump, konuşmasında göç politikalarını ve Avrupa’daki gelişmeleri değerlendirdi. Fransa’da yaşanan sokak olaylarını göç politikalarıyla ilişkilendiren Trump, bazı ülkelerden göçmen kabul edilebileceğini belirtirken Norveç’e yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmemesine tepki göstererek, “Bana Nobel Ödülü vermediler… Bu yüzden Norveç’ten hiç kimseyi istemiyorum” dedi.

Norveç’e yönelik sert ifadeler kullandı

Konuşmasının devamında Norveç’i hedef alan Trump, daha önce Haiti, Libya, Somali ve Yemen gibi ülkeler hakkında da kullandığı hakaret içeren ifadeleri tekrarladı.

Norveç’in kötü bir ülkeye dönüştüğünü öne süren ABD Başkanı’nın açıklamaları, Nobel Barış Ödülü konusundaki rahatsızlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Norveçli göçmenlere yönelik yeni politika işareti yok

Trump yönetiminin Norveç’ten gelen göçmenlere yönelik yeni bir resmî politika hazırlığında olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Açıklamalar, şu aşamada Trump’ın mitingde yaptığı sözlü değerlendirmeler olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Para Fonu verilerine göre Norveç, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla bakımından dünyanın yüksek gelirli ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkenin devlet varlık fonu da küresel ölçekte önemli yatırım fonlarından biri olarak biliniyor.

Norveç’ten henüz yanıt gelmedi

Trump’ın açıklamalarına ilişkin Norveç Dışişleri Bakanlığı ve Norveç Nobel Komitesi temsilcilerinden henüz bir yanıt gelmedi. Açıklamaların ardından iki tarafın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Trump daha önce de Nobel Barış Ödülü’nü kazanamamasına tepki göstermiş ve çeşitli çatışmaları sona erdirdiğini savunarak ödülü hak ettiğini dile getirmişti.