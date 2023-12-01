Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekorda

Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekorda
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
01 Aralık 2023 - 15:58

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini 28,9641 TL’ye çıktı. Altın da rekoru tazeledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu 93 yaşında hayata gözlerini yumduÜnlü oyuncu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu
İş dünyasını şaşırtan boşanma: 25 yıllık evlilik tek celsede bittiİş dünyasını şaşırtan boşanma: 25 yıllık evlilik tek celsede bitti
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. “Temizledik cühelaları”Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. “Temizledik cühelaları”
Cezaevinden tanık mektubu: Genel müdür yardımcısı da çarkın içindeydiCezaevinden tanık mektubu: Genel müdür yardımcısı da çarkın içindeydi
Ajda Pekkan’dan büyük sürpriz! Reyting rekorları kıran dizide oyuncu olacakAjda Pekkan’dan büyük sürpriz! Reyting rekorları kıran dizide oyuncu olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın o kararına Mehmet Şimşek sitem etmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel – Meral Akşener görüşmesinin perde arkası! İttifak yapılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Terim, Seçil Erzan’a kaç milyon dolar kaptırdı? Avukatı ilk kez rakam verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adliyede Hakan Ateş krizi: Polis eşliğinde ifadeye getirmek istemişler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu davasında Semih Kaya için zorla getirme kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan yüzde 50+1’e yeni formül. Bahçeli indirilmesine karşı çıkmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı. Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi ama yıllar ona hiç acımadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cemil Çiçek’ten dikkat çeken Türkiye çıkışı! ‘Kandırılmış insanlar ülkesidir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekorda
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekordaAralık 1, 2023-3:58 pm
Asgari ücret ile ilgili sürpriz karar ‘Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor’Aralık 1, 2023-10:54 am
Yargıtay’dan çok konuşulacak emekli maaşı kararı ‘Artık bu kesintilerin iadesi alınabilecek’Aralık 1, 2023-10:52 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni atama kararları Resmi Gazete’deAralık 1, 2023-10:50 am
1 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 1, 2023-10:42 am
1 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 1, 2023-10:41 am
Borsa güne yükselişle başladıAralık 1, 2023-10:29 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !