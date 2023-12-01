Dolar kuru tarihi zirvesini yeniledi, altın rekorda

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini 28,9641 TL’ye çıktı. Altın da rekoru tazeledi.
Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe 28,8923 TL’den başlarken, sonrasında tarihi zirvesini 28,9641 TL’ye çıkardı. Kur, saat 13.11 itibarıyla 28,94 TL seviyesinde hareket etti.
Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,8603 TL seviyesindeydi.
EURO 31 TL’NİN ÜZERİNDE
Euro fiyatları da 31,5943 TL’ye kadar çıkarken, saat 13.11’de 31,5713 TL’de seviyesinde yer aldı.
Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 1908 liraya taşıdı.