Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…

Gazze’de yeni bir ateşkes için de görüşmeler sürüyor. Hamas ve İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar’ın arabulucuğunda görüşmeler yapıyor. Amerikan yönetimi dün, anlaşmanın temel hatları üzerinde mutabık kalındığını açıklamıştı. Ancak bugün İsrail basını Netanyahu’nun yeni talepleri olduğunu yazdı.
İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken gündemde bir kez daha geçici ateşkes var. Hamas ve İsrail heyetleri, dolaylı görüşmeler için Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi. Görüşmeler, Mısır, Katar ve ABD’li uzmanların arabuluculuğunda yapılıyor. Görüşülen metin ise haftasonu Paris’te formüle edildi.
Anlaşma taslağına göre Hamas, kadın, çocuk, yaşlı ve hasta 40 rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında İsrail, 200 ila 300 Filistinli mahkumu salıverecek. Çatışmalara altı hafta ara verilecek.
Amerika Birleşik Devletleri’nden, arabuluculuk çabalarında mutabakat sağlandığı açıklaması geldi. Bu açıklama, İsrail’in anlaşma taslağını kabul ettiğine işaret ediyor. Arabulucular, Ramazan’dan önce, geçici ateşkes ve takas anlaşmasına ulaşılabileceği konusunda umutlu. Ancak İsrail basını, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yeni şartlar öne sürdüğünü yazdı.
Times of İsrael internet sitesine göre Netanyahu, Hamas’tan elindeki 130 rehineden sağ olanların listesini istiyor. Liste oluşmadan, anlaşmanın ayrıntılarını görüşmeyi reddediyor. Netahyahu, serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan ağır suç işleyenlerin Katar’a sınırdışı edilmesinde de ısrar ediyor.
Hamas’ın talepleri arasında da İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi vardı. Bazı kaynaklar Hamas’ın kısmi çekilmeye razı olduğunu, bazıları ise bu konuda ısrar ettiğini belirtiyor.
Netanyahu’nun Refah’a operasyon tehdidi de sürüyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, savaş kabinesine operasyon planını sundu. Plan, çatışma bölgesindeki sivillerin tahliyesini öngörüyor.
Ancak ne kadar sivilin, nereye tahliye edileceği henüz bilinmiyor.
Amerikan CBS televizyonuna konuşan Netanyahu, ateşkes sağlanırsa Refah’a kara harekatının gecikeceğini ancak eninde sonunda yapılacağını söyledi. Kesin zafere çok yakın olduklarını belirten İsrail Başbakanı, “aylar değil, haftalar var” dedi.
Katar’da müzakereler sürerken Filistin Yönetimi’nden de istifa geldi. Başbakan Muhammed Iştiyye, Filistin lideri Mahmud Abbas’a istifasını sundu. Amerikan yönetimi, Filistin Yönetimi’nde değişikliğe gidilmesi için bir süredir yoğun baskı uyguluyordu.