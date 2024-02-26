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Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…

Doha’daki ateşkes zirvesine Netanyahu engeli! İsrail yeni şartlar sundu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Şubat 2024 - 16:26

Gazze’de yeni bir ateşkes için de görüşmeler sürüyor. Hamas ve İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar’ın arabulucuğunda görüşmeler yapıyor. Amerikan yönetimi dün, anlaşmanın temel hatları üzerinde mutabık kalındığını açıklamıştı. Ancak bugün İsrail basını Netanyahu’nun yeni talepleri olduğunu yazdı.

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