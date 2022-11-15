Doğalgaz yardımı 1000 TL destek! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İhtiyaç sahibi hanelere başvurular dahilinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan ‘Doğal Gaz Tüketim Desteği’ araştırılmaya devam ediyor. Doğalgaz destek paketi detayları belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı…