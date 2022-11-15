Doğalgaz yardımı 1000 TL destek! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

İhtiyaç sahibi hanelere başvurular dahilinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan ‘Doğal Gaz Tüketim Desteği’ araştırılmaya devam ediyor. Doğalgaz destek paketi detayları belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında doğalgaz yardımı sağlıyor. Bununla birlikte Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları…
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri 5 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.
Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;
• Türk vatandaşı olması,
• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi