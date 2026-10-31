Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem: Kasım ve Aralık Limitleri Belli Oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerini ilgilendiren kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ait il bazlı tüketim limitlerini güncelledi. Kurumun internet sitesinde yayımlanan tabloyla birlikte Türkiye genelindeki 81 il için uygulanacak aylık tüketim sınırları belli oldu.

Yeni düzenleme kapsamında doğal gaz tüketim limitleri illere göre farklılık gösteriyor. Belirlenen sınırlar hesaplanırken bölgelerin iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınıyor.

Kasım ayında üç büyük ilde tüketim limitleri

BOTAŞ tarafından yayımlanan verilere göre kasım ayı için belirlenen doğal gaz tüketim limitleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de farklı seviyelerde oldu.

Kasım ayında Ankara’da konut aboneleri için tüketim sınırı 283,78 metreküp olarak belirlenirken İstanbul’da bu rakam 136,01 metreküp, İzmir’de ise 67,97 metreküp oldu.

Aralık ayında limitler yükseldi

Aralık ayına ilişkin açıklanan tüketim sınırlarında ise üç büyük şehirde artış görüldü.

Buna göre aralık ayında Ankara’nın doğal gaz tüketim limiti 420 metreküp olarak belirlenirken İstanbul’da 259,35 metreküp, İzmir’de ise 196,23 metreküp olarak açıklandı.

81 ilin tamamı için liste yayımlandı

Kademeli tarifeye esas alınacak tüketim limitleri, her ilin iklim şartları ve geçmiş dönemlerdeki doğal gaz kullanım miktarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Böylece farklı bölgelerde yaşayan konut aboneleri için ayrı tüketim sınırları uygulanıyor.

BOTAŞ’ın kasım ve aralık aylarına ilişkin 81 ilin tamamını kapsayan tüketim limitleri tablosuna kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

İl bazlı tüketim limitlerinin tamamını incelemek için: BOTAŞ tüketim limitleri tablosu