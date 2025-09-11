Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol’e de el konuldu!

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Operasyon kapsamında el konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra eğitim ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri ve Mediza Hastanesi gibi önemli şirketler de yer aldı.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, holding bünyesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” belirtilerek, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması gibi eylemler gerçekleştirdiği vurgulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda, holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlendiği tespit edildi.

Başsavcılık, örgüt liderliğini üstlenen Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığını ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu üyeler arasında dağıttığını açıkladı. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının ve borçlar hesaplarının gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerin suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

MASAK raporlarına göre, örgüt elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde şirket alımı ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdi. Böylece ekonomik gücünü artırmak ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmak hedeflendi.

Operasyon kapsamında el konulan şirketlerin malvarlıkları TMSF’ye devredilirken, gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. Soruşturma titizlikle yürütülüyor ve gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacak.