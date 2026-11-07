Dizi Sektöründe Kriz Büyüyor! Evlat Dizisinde Yönetmen Değişti

Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar yeni projeleri de etkilemeye başladı. Bozdağ Film imzalı ve ATV ekranlarında yayınlanması planlanan Evlat dizisinde yönetmen değişikliğine gidildi. Neslihan Yeşilyurt’un projeden ayrılmasıyla yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun getirildi. Öte yandan dizinin oyuncu kadrosundan bölüm başı ücretlerinde indirim yapmaları istendi.

Evlat dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı

Yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alan Evlat dizisinin hazırlıkları sürerken ekipte önemli bir değişiklik gerçekleşti. İlk olarak Star TV için planlanan, daha sonra ATV’ye transfer edilen Bozdağ Film imzalı yapımda yönetmen Neslihan Yeşilyurt projeden ayrıldı.

Yeşilyurt’un yerine yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun getirildi. Böylece dizinin hazırlık sürecinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Oyuncu kadrosundan ücret indirimi istendi

Dizi sektöründe yaşanan reklam ve bütçe krizi, Evlat projesini de etkiledi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yapım ekibi anlaşma sağlanan oyunculardan bölüm başına aldıkları ücretlerde indirim yapmalarını talep etti.

Sektörde artan maliyetler ve reklam gelirlerindeki daralma nedeniyle yapım şirketlerinin bütçelerini yeniden düzenlemeye yöneldiği belirtiliyor.

Evlat dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu’nun yer alması planlanan dizinin oyuncu kadrosunda Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay da bulunuyor.

Hem kanal değişikliği hem yönetmen değişikliği hem de oyunculara iletilen ücret indirimi talebiyle gündeme gelen Evlat dizisinde yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor.