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Diyarbekirspor Token İçin Geri Sayım Başladı !

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Diyarbekirspor Token İçin Geri Sayım Başladı !
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11 Eylül 2021 - 14:42
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2. Lig’in güçlü ekiplerinden Diyarbekirspor, ekonomik anlamda daha da güçlenmek için hazırlıklarını yaptıkları Diyarbekirspor Token için geri sayım başladı.

13.09.2021 tarihinde satışa sunulacak olan token için Diyarbekirspor taraftarlarından destek bekliyor.

Diyarbekirspor, yeni sezonda şampiyon olarak 1. Lige yükselmenin planlarını yaparken aynı zamanda da kripto borsaya açılarak ekonomik anlamda kendini güçlendirmek için çalışmalar başlatmıştı, çalışmaları tamamlanan Diyarbekirspor Token, kripto borsaya ilk adımlarını 14.09.2021 tarihinde atacak. Diyarbekirspor, taraftarlarının desteğini de alarak 10 yıllık 1. Lig özlemlerini gidermek istiyor. Geçtiğimiz sezon 8 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Diyarbekirspor, bu sezon taraftarlarla kenetlenerek büyük adımlar atmak istiyor.

Hazırlıkları tamamlanan Diyarbekirspor Token, Naryex platformu üzerinde çıkacak. Diyarbekirspor Token, ilk lansman olarak şehrin takımı olduğunu simgelemek amaçlı 21 milyon token ile piyasaya adımını atacak.

Başkanı Turan İlgin, kulübün geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon gerek saha içerisinde gerekse saha dışında çok iyi kenetlenerek 8 yılki özleme son verdiklerini belirten Başkan İlgin, aynı birlikteliği bu yılda ortaya koyarak Diyarbakır’ın 10 yıllık 1. Lig hasretine son vermek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan İlgin, “Bize geçen sezon başarıyı istikrar getirdi. Bunu korumak için yönetim, teknik heyet ve kadro istikrarını devam ettirdik. Bu yıl da şampiyon olmak istiyoruz. 2. ligin en çetin grubuna düştük ama korkmuyoruz. Biz zoru severiz, şimdiye kadar iç transferde 8 oyuncumuz ile yeniden anlaştık, dış transferde 16 oyuncuyu kadromuza dahil etti. İlk etap kampının durumuna göre 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Kolej havası yaratacağız. Tüm transferleri titizlikle yapıyoruz” dedi.

Kulüp Borsaya Açılıyor

İlgin, kulübün ekonomik ve ticari olarak güçlenmesi için yeni bir çalışmayı hayata getireceklerini de açıkladı. İlgin, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok önemli kulüp borsada faaliyet gösteriyor. Bundan sonra inşallah Diyarbekirspor da olacak. Bir girişimci ile beraber bu işi yapacağız. Önümüzdeki günlerde başka projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hem sportif başarı hem ticari ve ekonomik kalkınma diyoruz” ifadelerine yer verdi.

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