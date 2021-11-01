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Diyanet işleri bakanını yerden yere vurdu

Diyanet işleri bakanını yerden yere vurdu
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02 Kasım 2021 - 15:42

 

Diyanet işleri bakanını yerden yere vurdu

DR Erol köse dün gece uluslararası Şehir ödülleri gecesinde  en iyi televizyoncu ödülünün alırken sahnede Diyanet işleri bakanın yerde yere vurdu Köse “o unuttu biz unutmadık”

Mustafa Kemal Atatürk hiç bir yerde anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’daki ilk cuma hutbesinde “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerine siyasetçi, tarihçi ve ilahiyatçılardan tepki geldi. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, “Cumhuriyet’in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor. Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu’na rahmet, Atatürk’e de lanet okundu” dedi. İYİ Partili Ümit DİKBAYIR, Erbaş’a “Emevi halifelerini bile anarken İstanbul’u İngilizlerin elinden kurtaran, vatan topraklarına katan ve senin bugün Başkanlığını yaptığın Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Atatürk’e bir duayı çok gördün ya seni Allah’a havale ediyorum” diye seslendi.

zaman zaman isim vermeden Atatürk eleştiren bakanın Erol Köse ödül törenin de “O unuttu biz unutmadık” diyerek bakanın yerden yere vurdu Erol Köse’nin konuşması salonda büyük alkış topladı

 

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