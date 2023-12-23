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Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Aralık 2023 - 13:09

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

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