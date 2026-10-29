Dirk Kuyt Fenerbahçe’de sezonu tamamlayabilir! Menajerinden açıklama

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın görevinden ayrılmasının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt’ın geleceği merak konusu oldu. Hollandalı teknik adamın menajeri Rob Jansen, Kuyt’ın önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alması halinde sezon sonuna kadar takımın başında kalabileceğini söyledi.

Dirk Kuyt için üç maçlık süreç

Hollanda basınından AD’nin haberine göre, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, ilk etapta üç karşılaşmada takımın başında görev yapacak. Sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik direktör konusunda acele etmek istemediği belirtilirken Kuyt’ın bu maçlardaki performansının geleceğini etkileyebileceği ifade edildi.

Menajeri Rob Jansen’den dikkat çeken açıklama

Dirk Kuyt’ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada önceliğin yeni bir teknik direktör atanması olduğunu belirtti. Ancak Jansen, Kuyt’ın başarılı olması durumunda sezon sonuna kadar görevde kalma ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.

Jansen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United’da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı.”

Fenerbahçe yönetimi Kuyt’ın hedeflerini biliyor

Kuyt’ın kariyer hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini belirten Jansen, üç maçlık sürecin ardından durumun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Jansen, “Evet, Fenerbahçe Dirk’in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk sınav Göztepe karşısında

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’nin başındaki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak. Üçüncü maçta ise Çorum FK deplasmanına gidilecek.

Bu üç karşılaşmanın ardından başlayacak milli arada Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör konusunu yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Kuyt’ın alacağı sonuçlar, takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olabilir.